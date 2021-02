Variant du coronavirus : que révèlent les eaux usées ?

Les stations d'épuration sont devenues une nouvelle arme contre le Covid-19. Des eaux qui peuvent en dire beaucoup sur l'épidémie. Dans les eaux usées, les chercheurs peuvent retrouver des traces de Covid et les quantifier. "On avait été contacté par les chercheurs et on a tout de suite dit 'OK on part avec vous'", explique Jean-Michel Moskovoy, directeur général des services. L'augmentation de la présence du virus dans les eaux annonce avec quelques jours d'avance, une hausse des malades.



Progression du virus dans certaines villes

En Seine-et-Marne, les indicateurs sont bons. "On est globalement dans une phase de stabilisation, on ne ressent pas une brutale hausse, malgré les fêtes de Noel, malgré le jour de l'An. Après, c'est un indicateur parmi beaucoup d'autres", rapporte Jean-Michel Moskovoy. Avec 150 stations tests réparties sur tout le territoire, une carte de la France se dessine. Les villes de Toulouse (Haute-Garonne), Marseille (Bouches-du-Rhône), Nice (Alpes-Maritimes) et Strasbourg (Bas-Rhin) montrent une progression du virus. Les chercheurs se mobilisent pour déceler les variants dans les eaux usées.

