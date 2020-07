Vaccins, dépistage, seconde vague… Les réponses à vos questions

La journaliste Valérie Astruc et le docteur Damien Mascret étaient en plateau lors du 20 Heures afin de répondre aux interrogations des téléspectateurs. La première question concernait les vaccins, et l’avancée des différents pays. "La Chine est effectivement très avancée, mais il y a aussi les Américains qui sont pas mal avancés, puis les Anglais, avec l’université d’Oxford. Mais cela ne veut pas dire que les lièvres vont gagner", explique Damien Mascret.

Des Français encore réticents au dépistage

Des premiers résultats seront communiqués en septembre. Concernant la préparation à la seconde vague, en termes de lits et de matériel à l’hôpital, le docteur se veut rassurer : "Les stocks se reconstituent, maintenant on a une organisation qui est adaptée, et enfin on sait que la seconde vague, si elle est arrive, sera moins haute." Enfin, concernant les dépistages massifs, "on peut faire plus, mais cela dépend de si on est volontaires". Or, beaucoup de Français sont encore réticents.

