Vaccination : quelle stratégie pour convaincre les jeunes ?

Face aux cas de variant Delta du Covid-19, deux fois plus nombreux en une semaine, le gouvernement ne cache pas son inquiétude et incite fortement les jeunes à la vaccination.

Les jeunes ont en partie récupérer leur vie d'avant et ils comptent bien profiter de l'été. Un comportement qui les expose davantage au nouveau variant Delta du coronavirus. Le taux d'incidence chez les 18-29 ans et actuellement de 63% pour 100 000. Des jeunes qui ne se sentent pas forcément concerné par la reprise de l'épidémie. Ils sont devenus une cible prioritaire pour le gouvernement.



Délocaliser la vaccination

46% des 18-29 ans ont déjà reçu une première dose de vaccin. Pour accentuer le mouvement, l'infectiologue Benjamin Davido préconise d'aller à leur rencontre sur les lieux de vacances : "pour parler à ces jeunes et les capter sur la vaccination, il faut la délocaliser, installer des barnums sur les plages, dans les villes, au plus près de cette jeunesse, avec des instagrammeurs, des footballeurs de l'Euro, des gens qui vont leur signer des autographes et qui vont parler à cette jeunesse". Jeudi 8 juillet en France, seul un jeune sur cinq est complétement vacciné.