Vaccination : le partenariat avec trois plateformes privées fait polémique

Doctolib, Maiia et Keldoc sont les trois plateformes sélectionnées par l’Etat pour permettre aux Français de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. Des partenariats officiels mais des plateformes privées. Un choix dénoncé par certains internautes et des membres de la France Insoumise (LFI), dont Jean-Luc Mélenchon. Ils invoquent une privatisation de la santé et craignent le fichage des patients. “Une entreprise privée pourra donc ficher toute personne passée par ses mains. Encore une fois, mépris des services publics, choix contraint du privé et des données de santé privatisées”, a tweeté le président du groupe LFI à l’Assemblée nationale.

Des données “sécurisées”, répond Doctolib

Sur Twitter, Doctolib a répondu à Jean-Luc Mélenchon : “Les données de nos utilisateurs sont sécurisées, utilisées exclusivement pour la prise de rendez-vous et sont la propriété des patients. (...) Nos services sont utilisés par 42 millions de citoyens. Nous accompagnons simplement nos soignants dans l'organisation des centres de vaccination”. Mardi, face aux députés, Olivier Véran a assumé ce choix.