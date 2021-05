Vrai ou Fake : qui est vraiment Mike Yeadon, l'ancien président très polémique de Pfizer ?

Les vidéos du Dr. Michael Yeadon, l'ex-président de Pfizer, sont partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, et ses propos repris dans la complosphère. "Vous n'avez pas besoin d'être vacciné par des protéines, géniques, mal testées et dangereuses, a notamment déclaré ce dernier. Vous n'avez pas à faire ce que vous disent des scientifiques corrompus." Qui est vraiment le Britannique ? Mike Yeadon a bien travaillé comme vice-président chez Pfizer. Il n'y "travaille plus depuis 2011", précise Mélanie Rigault, responsable de la communication corporate. Spécialisé dans les maladies respiratoires, plusieurs de ses anciens collègues rapportent qu'il ne s'occupait toutefois ni des maladies virales, ni des vaccins. Il n'est pas non plus immunologue, comme il le prétend.

Des amertumes envers le secteur ?

Pourquoi avoir basculé dans la désinformation ? Manos Perros, ex-vice-président en virologie chez Pfizer, se souvient de "quelqu'un qui était charmant, intelligent, un bon chercheur scientifique", et partage son incompréhension. "Je me demande si quelque chose lui est arrivé, qui a changé sa personnalité, ses capacités mentales", ajoute ce dernier. Pour Sterghios A. Moschos, un ancien collègue, il se peut que "l'échec du composé Ziarco", qu'il a développé après avoir quitté Pfizer, "l'a rendu amer". Ce dernier rapporte également des rumeurs selon lesquelles "des universités britanniques ont refusé de s'engager avec lui quand il les a approchées". Mike Yeadon, contacté par les équipes de France Info, se refuse à tout commentaire.