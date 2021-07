Vaccination : discussion entre une aide-soignante hésitante et un médecin

À l'hôpital, la vaccination fait toujours débat. Brut a suivi la discussion entre une aide-soignante et le chef des urgences d'un hôpital d'Île-de-France. Voilà pourquoi elle hésite encore...

"J'hésite parce qu'avec mon poids j'ai peur", "J'ai peur que si je prends le vaccin tout de suite je risque d'avoir une thrombose"... Brut est allé à l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis à la rencontre d'une aide-soignante qui hésite à se faire vacciner contre le Covid-19. "Mon chef pense que je suis vaccinée. il sait pas que je ne me suis pas encore fait vacciner", confie-t-elle.

Lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle n'avait pas encore été vaccinée, Mathias Wargon, chef des urgences de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis, a tenté de lui expliquer l'importance de ce geste. "Le risque que t'as toi, c'est d'attraper le Covid, ça peut être grave. Le risque c'est aussi de l'attraper et de le repasser à un patient. Si tu as une des vieilles dames que tu reçois ici, tu peux lui redonner le Covid", développe-t-il. Mathias Wargon l'a également alertée sur les risques de développer des variants : "Ça se multiplie chez les gens et ça fait des variants."