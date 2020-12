VIDEO. Vaccination contre le Covid-19 : "Lorsque j'estimerai avoir été rassuré peut-être que je me ferai vacciner" déclare Jordan Bardella

"J'attendrai d'être rassuré et lorsque j'estimerai avoir été rassuré peut-être que je me ferai vacciner", a déclaré Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen lundi 7 décembre sur franceinfo. Alain Fischer, le professeur nommé par le gouvernement pour piloter sa stratégie vaccinale anti coronavirus Covid-19, veut rétablir la confiance à l'égard de la vaccination "en évitant les injonctions". Il souhaite aussi "se donner le temps de l'évaluation et de l'organisation" a-t-il expliqué dans une interview au JDD publiée dimanche.

"Quand j'écoute Alain Fischer, "M. Vaccin", je comprends qu'il y ait une grande partie de la population qui soit réticente à l'idée de se faire vacciner", a réagi Jordan Bardella.

Nous n'avons pas grand-chose : on a les bons de commande et les communiqués de presse faits par les laboratoires... Jordan Bardella à franceinfo

Ces vaccins vont expérimenter "une méthode vaccinale l'ARN messager et la thérapie génique qui n'ont jamais été testées sur l'homme". "Il faut donc, poursuit Jordan Bardella, la transparence totale sur ces commandes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne savons rien de ces commandes. Nous avons appris, en tant que député européen, par la presse que des députés européens allaient être tirés au sort pour pouvoir consulter ces accords de négociations avec les laboratoires."

"Je ne suis pas anti-vaccin, j'attends que tous les tests soient faits, conclut le vice-président du Rassemblement national. J'attendrai d'être rassuré et lorsque j'estimerai avoir été rassuré peut-être que je me ferai vacciner. L'avantage c'est que j'ai eu le Covid il y a quelques semaines et que probablement j'ai des anticorps, même si je n'ai pas le goût et l'odorat. J'ai plusieurs semaines pour me décider."