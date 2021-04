"À partir du moment où les plus fragiles sont vaccinés, je souhaiterais que nous puissions vacciner toutes les professions qui sont en première ligne", a déclaré vendredi 2 avril sur franceinfo Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, à propos de la vaccination contre le Covid-19.

"Je veux parler des soignants, les forces de sécurité, toutes celles et ceux qui nous sont indispensables et qui ne peuvent pas télétravailler. La caissière, celui qui s'occupe de nos ordures ménagères, le livreur, les enseignants, un chauffeur de taxi. Si on a les doses, on est en mesure de le faire. Il ne faut pas seulement se fixer sur les questions de l'âge", a estimé Xavier Bertrand. Il souhaite que la vaccination soit proposée "en priorité" aux personnes qui ne peuvent pas télétravailler.

Plus de 12 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 sont attendues en avril, selon Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale. "Les paroles, les actes. Il n'y a que les actes qui comptent", a réagi le président des Hauts-de-France. Xavier Bertrand attend de la "transparence" sur le nombre de vaccins disponibles. "Le week-end dernier, dans ma région, il y a eu moins de vaccinations que ce qui était prévu. Des centres ont dû fermer. Donc, je souhaite que quand on nous dit qu'il y aura des doses en plus, elles soient au rendez-vous."