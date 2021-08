"Des études qui viennent de sortir récusent le lien entre vaccination et fausse couche", a assuré mardi 24 août sur franceinfo Olivier Picone, gynécologue-obstétricien à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Le président du groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse (Grip) appelle donc les femmes enceintes à se faire vacciner contre le Covid-19 "à n'importe quel moment de la grossesse".

franceinfo : Les femmes enceintes sont incitées à se faire vacciner depuis le 1er avril par la Haute autorité de santé. Vous vous joignez à cet appel ?

Olivier Picone : Oui, il faut avoir peur du Covid-19, il ne faut pas avoir peur du vaccin. Ce qui est sûr, c'est que le Covid-19 peut donner des formes graves chez la femme enceinte, plus que chez une femme non enceinte du même âge, d'autant plus s'il y a des comorbidités chez la femme enceinte.

"Maintenant qu'on a beaucoup de recul, on sait que le vaccin n'a pas d'effets secondaires particuliers pendant la grossesse, donc il faut se vacciner." Olivier Picone, gynécologue-obstétricien à franceinfo

Il y a trois avantages à la vaccination pendant la grossesse. Le premier, c'est de protéger la mère. Le deuxième, c'est que la patiente va produire des anticorps qui vont passer à travers le placenta, comme lorsqu'on est vacciné contre la grippe ou la coqueluche, et donc le nouveau-né va être protégé dans premières semaines de vie par les anticorps transmis par la mère. Le troisième intérêt, c'est de protéger son entourage.

Est-ce qu'on peut se faire vacciner à n'importe quel moment de la grossesse ?

Au début, les autorités disaient d'éviter le premier trimestre. Non pas parce qu'on avait peur que des fausses couches ou des malformations aient lieu à cause du vaccin, mais par précaution et parce qu'on avait peur qu'un lien erroné soit fait entre vaccination et fausse couche. Des études qui viennent de sortir récusent le lien entre vaccination et fausse couche. Donc, on peut être vaccinée au premier trimestre. Après, si les patientes sont un peu stressées, elles peuvent attendre le début du deuxième trimestre, d'autant plus que les formes les plus graves sont celles du deuxième et du troisième trimestre. Mais oui, on peut se faire vacciner à n'importe quel moment de la grossesse.

Plus largement, est-ce qu'il faut s'attendre à accueillir plus d'enfants malades du Covid-19 dans les hôpitaux ?

En période estivale, on est toujours en tension en pédiatrie et en soins intensifs de pédiatrie, en néonatalogie. C'est difficile de trouver des places pour tous ces enfants. On peut être amené à induire une prématurité quand une patiente a une forme grave de Covid-19 et donc ces enfants peuvent rester 4-6-8 semaines en néonatologie. Donc c'est assez compliqué, on a des problèmes de lits pour tous ces enfants.