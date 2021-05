L’Union européenne a appelé hier les Etats-Unis à faire "des propositions concrètes" sur la levée des brevets de vaccins contre le Covid-19. Une proposition qui donne lieu à du septicisme de la part des Etats membres. Une Europe qui n'est pas en reste sur le plan vaccinal, selon Thierry Breton, commissaire européen en charge de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace, sur franceinfo et France Inter, ce dimanche. Il assure que l'Europe est devenue "le premier continent du monde en matière de fabrication vaccinale en moins de dix mois."

"C'est incroyable. Personne n'aurait pu l'imaginer et nous fournissons pour nous, pour nos concitoyens, la moitié des doses." Thierry Breton, commissaire européen à franceinfo

"Je tiens à vous dire que je maintiens l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire de fournir suffisamment de doses à tous les Etats membres pour pouvoir vacciner 70% de la population adulte à la mi-juillet", précise le commissaire européen. Une production permise, selon lui, par l'accélération de la production des 53 usines installées sur le continement européen.

"Il faut que les Etats-Unis ouvrent leurs frontières"

"Nous fournissons également 90 pays autour de nous. Et pendant ce temps les États-Unis ont décidé que tant qu'ils n'auraient pas l'immunité totale, pas une seule dose ne quittera le territoire américain. On est tout seul aujourd'hui à fournir l'ensemble des doses pour tous les pays de l'OTAN, 70 % des doses pour les Britanniques, 100% des doses pour Israël, pour le Canada, et pour le Mexique. Il faut que les Etats-Unis, très vite, ouvrent leurs frontières aussi, comme l'ont fait les pays européens", détaille le commissaire européen.

Thierry Breton insiste également sur la paternité des vaccins. "Les vaccins ont tous été découverts par des scientifiques européens", dont la création a été "accélérée par des financements américains."