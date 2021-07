Variant Delta du Covid-19 : avant le départ en vacances, un sursaut de vaccination

Depuis quelques jours, la vaccination contre le Covid-19 redémarre. Partout ou presque, on peut recevoir sa première ou seconde injection de vaccin. Tout est fait pour simplifier cette démarche, y compris sur le lieu de vacances.

Juste avant la promenade en bord de mer, ou juste après la baignade de l'après-midi. Au Touquet (Pas-de-Calais), les vacanciers peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Depuis le 5 juillet dernier, il est possible de recevoir sa deuxième injection dans un lieu différent de la première. "On est revenus chez mes parents pour les vacances et j'en ai profité d'être en vacances pour finir la vaccination", explique une étudiante. Vacciner les jeunes est une priorité pour le coordinateur du centre. "Il faut que l'offre en vaccination soit accessible. Il faut que ces jeunes soient vaccinés, l'objectif est (...) qu'il n'y ait pas de cluster", suggère Mathieu Gressier.

La proximité avant tout

C'est la progression du variant Delta qui convainc les plus réticents. Un peu partout sur les lieux de vacances, les autorités espèrent relancer la vaccination. En Normandie, aux abords des jardins de Monet, le vaccibus fait le plein. Cela représente des solutions mobiles et à proximité des lieux de villégiature des français.