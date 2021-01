Vaccins contre le Covid-19 : le calibrage des doses change, Pfizer va réduire le nombre de flacons livrés à la France

Pfizer va réduire le nombre de flacons de vaccins contre le Covid-19 qu’il devait initialement livrer à la France, indique jeudi 21 janvier le laboratoire à franceinfo, confirmant une information de l’APM, l’agence de presse médicale.

L'Agence européenne des médicaments a estimé que chaque flacon pouvait contenir six doses de vaccin, contre cinq initialement. Pfizer, qui avait calculé le nombre de flacons livrés sur le premier calibrage à cinq doses l'unité, a décidé d'utiliser l'évaluation de l'Agence européenne.

Désormais, six doses sont contenues dans chaque flacon, d'après Pfizer, qui réalise par là une économie d'échelle non négligeable. Mécaniquement, moins de flacons sont à livrer dans l'Hexagone, et le contrat initial avec la France ne change pas, car il était fondé sur le nombre de doses fournies. Le flacon, contenant désormais six doses, voit donc son prix augmenter. Les millions de flacons économisés pour le marché européen grâce à ce tour de passe-passe pourront être vendus à d'autres marchés et d'autre pays.