Vaccins contre le coronavirus : la France championne des réfractaires

Alors que le Conseil scientifique redoute une "reprise incontrôlée" de l’épidémie de Covid-19 après les fêtes, la France se classe en tête des pays où la population est réfractaire au vaccin contre le virus. Selon un sondage Ipsos, seul quatre Français sur dix, soit 40%, souhaiteraient se faire vacciner. Alors que la campagne de vaccination a commencé dans l’Hexagone le 27 décembre, ce chiffre a diminué depuis le mois dernier, puisque 54% de la population s’y déclaraient alors favorables.

43% des Russes réfractaires au vaccin

À l’inverse, les Chinois (80%), les Britanniques (78%) et les Brésiliens (77%) sont les plus enclins à se faire vacciner. Viennent ensuite les États-Unis (69%), l’Allemagne (65%), l’Espagne (62%) et l’Italie (62%). Avec les Français, les plus réfractaires parmi les 15 pays étudiés sont les Russes. Seuls 43% d’entre eux souhaitent se faire vacciner. Dans la plupart des cas, ceux qui refusent disent craindre les effets secondaires éventuels.