Vaccination : la forte affluence se poursuit

La ruée sur les vaccins se poursuit après l'allocution d'Emmanuel Macron lundi 12 juillet. À Toulouse (Haute-Garonne), ce centre se demandait la semaine dernière s'il ne devait pas fermer ses portes quelques jours. Finalement, il fait le plein avec un passage de 4 000 à 6 500 vaccinations par jour et envisage même d'atteindre les 10 000. "On avait 200 000 doses d'avance donc on avait arrêté les commandes et là on est en train de relancer les commandes et on va relancer la fabrication massive de vaccins", explique le Professeur Vincent Bounes, responsable du vaccinodrome de Toulouse.

Le centre est complet jusqu'au 21 juillet

Des étudiants spécialement formés sont mobilisés pour augmenter les capacités du centre et recevoir le public. Malgré la foule, la vaccination se déroule calmement avec des soignants présents pour répondre aux questions. Ce centre affiche complet jusqu'au 21 juillet, le plus difficile est donc d'obtenir un rendez-vous alors qu'un deuxième hall pourrait ouvrir si nécessaire pour faire face à la forte demande.