Vaccination des enfants : un sujet sensible au sein des familles

La vaccination en France d’une nouvelle tranche d’âge : les enfants de 5 à 11 ans, devrait s’ouvrir mercredi 22 décembre. L’avis favorable a déjà été donné par le comité d’éthique, avec un dosage plus léger que pour les adultes. Une injection qui reste un sujet sensible et provoque des débats au sein des familles.