Vaccination contre le Covid-19 : point sur les stocks et le calendrier

Beaucoup de Français se posent des questions sur la campagne de vaccination. Qui est concerné ? La France dispose-t-elle d’assez de doses ? Environ trois millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, dimanche 28 février. Trois vaccins sont autorisés pour l’instant : Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Il faut deux injections pour être immunisé contre la maladie.

Qui peut se faire vacciner ?

6 657 000 doses ont été reçues par la France. "Parfois, il y a des retards, par exemple, avec l’AstraZeneca : on attendait 2,5 millions de doses fin février, il faudra finalement compter sur 800 000 doses de moins", indique dimanche 28 février le journaliste Léopold Audebert, sur le plateau du 20 Heures. Qui peut se faire vacciner ? Pour l’instant, les plus de 75 ans, les personnes entre 50 et 64 ans qui souffrent de comorbidités et les professionnels de santé. Pour les 65-74 ans, soit sept millions de Français, la vaccination commencera à partir du mois d’avril.





