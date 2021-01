Vaccination contre le Covid-19 : "Les entrepreneurs ont intérêt à montrer l'exemple", estime Thibault Lanxade, PDG du groupe Jouve

Plusieurs patrons ou représentants d'entrepreneurs appellent, dans une tribune publiée par le JDD dimanche 3 janvier, "les acteurs du monde économique", à montrer l'exemple en se faisant vacciner contre le Covid-19. "Je pense que les entrepreneurs ont intérêt à montrer l'exemple quand je vois que plus de 56% des Français sont inquiets, ou ne sont pas sereins face à la vaccination", a expliqué samedi 2 janvier sur franceinfo l'un des signataires, Thibault Lanxade, PDG du groupe Jouve.

"Je pense qu'un troisième confinement serait extrêmement nocif pour l'économie. Il est donc de notre devoir de faire en sorte que ça n'arrive pas et de montrer l'exemple, également envers de nos salariés." Thibault Lanxade à franceinfo

"On a beaucoup parlé de l'entreprise. Je pense que si les entrepreneurs montrent l'exemple, j'espère que ça incitera également les collaborateurs, les salariés, qui sont sceptiques face à la vaccination, à jouer le jeu. C'est l'intérêt collectif de faire en sorte que cette pandémie s'arrête, et les entrepreneurs ont un rôle à jouer dans cette pandémie en montrant leur capacité à devancer l'appel et à essayer de se faire vacciner le plus rapidement possible", ajoute le patron.



Le PDG du groupe Jouve ne demande toutefois pas de passe-droit pour être vacciné avant les autres : "Nous ne demandons pas à être vaccinés en priorité parmi d'autres populations, mais nous demandons aux entrepreneurs de faire la promotion de cette campagne de vaccination et d'être aux avants-postes quand ce sera possible pour eux, quand ils entreront dans les catégories concernées", a-t-il détaillé.