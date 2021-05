Vaccination contre le covid-19 : le maire d'Antibes souhaite que les touristes puissent recevoir leur deuxième dose sur leurs lieux de vacances

Jean Leonetti, maire Les Républicains d’Antibes (Alpes-Maritimes), a souhaité vendredi 21 mai sur franceinfo que les zones touristiques aient "la capacité" cet été "de faire la deuxième dose de quelqu'un qui a eu la première dans son territoire d'origine". Les vacances d’été approchent à grands pas et le mois de juin sera celui de l’accélération de la vaccination avec la possibilité pour les personnes de 18 et 50 ans de se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 31 mai. "Il faut que nous continuions notre vaccination massive", dit le maire.



franceinfo : Faut-il pouvoir vacciner plus largement sur les lieux de vacances pendant cet été ?

Jean Leonetti : Je pense que oui. Sur Antibes, on a des taux d'incidence et des taux de positivité extrêmement bas. Cependant, à la fois on espère et on redoute la venue des touristes. Et donc, il faut que nous continuions notre vaccination massive qui fait qu'aujourd'hui, sur Antibes, on a vacciné la moitié de la population. On constate d'ailleurs qu'il y a un afflux important des 18-35 ans qui ont envie de vivre libres.

Donc vous êtes prêts ?

Il faut que nous soyons en capacité, compte tenu des délais des vaccinations et de la deuxième dose, de faire en sorte que sur le vaccinodrome d'Antibes-Juan les Pins, comme ailleurs dans les zones touristiques, on ait la capacité de faire la deuxième dose de quelqu'un qui a eu la première dans son territoire d'origine, que ce soit en France ou à l'étranger.

Mais aurez-vous suffisamment de doses ?

On va avoir de moins en moins de problèmes de doses et de plus en plus de réticence à aller se faire vacciner pour une raison simple, c'est que tout le monde a compris que le taux d'incidence est très bas, qu'on n'a pratiquement plus de circulation du virus sur Antibes-Juan les Pins. Donc la population se dit : "L’affaire est derrière nous". Je crois qu'il faut continuer à être vigilant à la fois sur les gestes barrières et le déconfinement progressif, puis profiter de cette période qui nous sépare encore du 15 juin, qui est la période dans laquelle la fréquentation estivale commence à augmenter de manière très significative, pour vacciner le maximum de personnes. D'ailleurs, nous avons ouvert depuis longtemps à tous les professionnels du tourisme la vaccination parce que c'est aussi une sécurité pour un vacancier de savoir que les gens qui servent au restaurant, au café ou à l'hôtel sont des gens qui sont immunisés, vaccinés et donc ne propagent pas le virus.