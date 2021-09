Vaccination contre le Covid-19 : des soignants toujours réfractaires

Des soignants rechignent à se faire vacciner contre le Covid-19, malgré l'obligation, et l'impossibilité pour eux d'exercer leur métier. Rencontre avec ces réfractaires de la vaccination.

En Guyane, un tiers des kinésithérapeutes n'est toujours pas vacciné contre le Covid-19. Ils ont jusqu'au 15 décembre pour prendre leur décision, avant d'être rayés de l'Ordre des médecins. Geoffrey Chapelain doit se faire remplacer, car il n'est pas vacciné. "J'ai pris cette décision, non pas par rapport à la vaccination en elle-même, mais concernant l'obligation vaccinale, et les pressions que vont subir mes collègues dans les jours à venir, qui vont devoir faire le choix entre leur décision de se faire vacciner ou pas et le métier qu'il ont choisi depuis des années", explique ce soignant.



Certains espèrent que ces mesures seront abandonnées

En région parisienne, mercredi 15 septembre, un ergothérapeute n'a pas pu exercer auprès de sa patientèle de personnes âgées. "Je vais certainement devoir vivre sur mes économies, en essayant de gagner du temps, en attendant que les mesures actuelles changent", espère-t-il.