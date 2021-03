Vaccination anti-Covid : "On va changer d'univers", annonce Macron

La vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans à partir de samedi 27 mars. C'est l'une des annonces faites par Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Valenciennes (Nord). "Merci de vous être fait vacciner, madame", a adressé le chef de l'État à une habitante de la région venue dans un centre. Le président de la République était venu annoncer l'accélération de la vaccination en France. Avec la montée en nombre des livraisons, Emmanuel Macron a fixé deux nouveaux objectifs : faire vacciner les personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas encore eu accès au vaccin, notamment via un numéro dédié, qui sera "coupe-file". Des agents de l'Assurance maladie passeront également des coups de téléphone.

Des livraisons massives pour passer à un autre niveau

Dans son autre message du jour, afin de permettre de voir le bout du tunnel, Emmanuel Macron a expliqué que les livraisons de vaccins en masse vont permettre de passer à un stade supérieur. "On va changer d'univers", assure-t-il. L'objectif des 10 millions de vaccinés sera tenu, et des campagnes de vaccination ciblées pour certaines professions seront menées, notamment les enseignants.