Vaccin contre le Covid-19 : une vaccination qui réduit fortement les hospitalisations

C'est une preuve supplémentaire sur les effets de la vaccination contre le Covid-19. Une étude, menée par des chercheurs français, démontre l'impact positif de la vaccination chez les personnes âgées. "Elle porte sur plus de 11 millions de personnes qui ont été vaccinées, donc de plus de cinquante ans, et autant de personnes du même âge, pour qu'on puisse faire la comparaison", précise le Docteur Damien Mascret, invité sur le plateau du 20 Heures de France 2. "Même cinq mois après la deuxième dose, il y a encore une très bonne efficacité, une réduction du risque d'hospitalisation qui est de l'ordre de 97%", ajoute le spécialiste santé.





Une légère variable avec le variant Delta



Malgré la présence du variant Delta, les chiffres ne changent pas tant que cela, comme l'explique Damien Mascret : "On aperçoit qu'on a encore une efficacité de 92% pour les 50-74 ans, et de 84% pour les plus de 75 ans. Même au-delà de cinq mois, on a des données, qui nous viennent des États-Unis, de l'État de New York. On s'est aperçu que cinq mois après la deuxième dose, on a une efficacité qui est bien conservée [...]. 86% de réduction avec le vaccin Pfizer, et 93% avec le vaccin Moderna."