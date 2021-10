Vaccin contre le Covid-19 : un échec sur les plus de 80 ans ?

Malgré ses 92 ans, Micheline n'est pas impressionnée par le Covid-19. Dotée d'un caractère bien trempé, elle a un avis tranché sur la vaccination. "A mon âge, qu'est-ce que je risque ? Je suis à la fin d'un voyage, je suis à la fin d'un parcours, qu'est-ce que je risque ? De mourir, c'est tout ?", dit-elle avec un air amusé. Elle n'est pas la seule à avoir refusé la vaccination, sept autres résidents de cet Ehpad, âgés de plus de 80 ans, sont concernés.

"On ne peut pas les forcer"

Le directeur de l'Ehpad adhère à ce choix. "C'est un libre choix, on ne peut pas les forcer, c'est une évidence. On essaye de les convaincre avec un argument qui est de se protéger et de protéger les autres.", explique Vincent-Albert Girard, directeur de la résidence, Jean XXII à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne). Le taux de vaccination des plus de 80 ans est l'un des points faibles de la France dans sa lutte pour protéger les personnes les plus fragiles. À ce jour, 86% des plus de 80 ans ont reçu une première dose.