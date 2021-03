Vaccin contre le Covid-19 : pourquoi tant de méfiance autour d’AstraZeneca ?

Un pharmacien parisien tente de rassurer ses clients qui s’inquiètent à propos du vaccin AstraZeneca. Il s’apprête à vacciner sa patientèle à partir de la semaine prochaine mais les réticences sont toujours de mise. “Là où avant, on nous appelait pour prendre des rendez-vous de vaccination, depuis hier et ce matin on nous appelle pour avoir de renseignements sur les effets secondaires”, explique-t-il aux équipes de France 2, vendredi 12 mars.

Des effets secondaires



Les effets secondaires en question sont la formation de caillots sanguins. Le lien avec le vaccin n’est toutefois pas avéré. Une enquête est en cours, mais une certaine angoisse se profile. "Ça fait très peur, ces annonces. Je ne me ferai pas vacciner par AstraZeneca du tout ! J'attendrai d'avoir un autre vaccin, soit Pfizer, soit un Français, mais pas celui-là !”, assure une cliente. Cette méfiance découle notamment de la décision du Danemark, jeudi 11 mars, de suspendre la vaccination avec AstraZeneca.

Le JT

Les autres sujets du JT