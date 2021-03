Vaccin contre le Covid-19 : les médecins généralistes s'agacent

Dans ce cabinet médical de Dijon (Côte-d'Or), aucun patient ne sera vacciné la semaine. "On ne comprend pas pourquoi, on s'était organisés, on a mis en place la surveillance post-vaccinale, toute l'organisation des déclarations de vaccinations et voilà, sans raison apparente, on nous empêche cette semaine de vacciner correctement", explique le docteur Stéphane Pepe, médecin généraliste.

Interrompre la cadence des généralistes

En raison d'une baisse de doses du vaccin d'AstraZeneca, seuls les pharmaciens pourront vacciner la semaine prochaine. Le docteur Philippe Monteil va devoir interrompre brutalement la cadence de ses vaccinations : "je n'ai mis personne parce que je n'ai pas de vaccin !". Certains généralistes approuvent l'entrée des pharmaciens dans le dispositif mais la trouve prématurée. La semaine prochaine, 347 000 doses de vaccins seront administrées dans les pharmacies.

Le JT

Les autres sujets du JT