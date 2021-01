Vaccin contre le Covid-19 : les entreprises sont dans les starting-blocks

Dans une entreprise qui fabrique des instruments à vent, le patron songe déjà à organiser la vaccination contre le Covid-19 des salariés volontaires. Il tente de sensibiliser ses 250 employés. Pour l'instant, les entreprises ne sont pas autorisées à vacciner leurs salariés, ni même à commander les doses. Selon le ministère du Travail, il faudra d'abord attendre que les 15 millions de personnes dites vulnérables aient été vaccinées.

Faire revenir les salariés en présentiel

Mais Jérôme Perrod se prépare, fort de son expérience de vaccination de la grippe saisonnière. "On vise aussi beaucoup la sécurité et la santé de nos employés. Les protéger eux et protéger l'entreprise", détaille le président de Buffer Crampon. Il n'est pas le seul à beaucoup compter sur la vaccination. En octobre, un grand groupe d'assurances avait fait tester ses salariés et voulait aller encore plus loin avec le vaccin, ne serait-ce que faire revenir 6 000 employés en présentiel.

