Vaccin contre le Covid-19 : la vaccination ouverte à tous dès le 31 mai

Dans dix jours, tous les adultes pourront se faire vacciner : il n'y aura plus de tranches d'âges prioritaires ou de conditions requises. L'annonce a été faite jeudi 20 mai par le Premier ministre Jean Castex. La mesure était attendue par les moins de 50 ans pressés de se faire vacciner avant les vacances. "Ça permet d'être plus libre et de se sortir tout cela de la tête. Ça va faire du bien je pense", affirme un passant. "C'est une excellente chose et on pense le faire le plus rapidement possible", ajoute un autre.



Les professions les plus exposées prioritaires dès le 24 mai

Depuis quelques semaines, quelques médecins avaient assoupli les règles d'eux-même, sans consignes du gouvernement. Au centre de vaccination d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, le vaccin, c'est pour tous ceux qui se présentent, sans distinctions. Autre accélération dans cette campagne : toutes les professions les plus exposées auront accès au vaccin dès lundi 24 mai.