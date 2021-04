Vaccin contre le Covid-19 : la France fait-elle mieux que ses voisins européens ?

10 millions de Français ont reçu leur première injection du vaccin contre le Covid-19, "c'est tout simplement 15% de la population", explique la journaliste France Télévisions Anne-Claire Poignard. "Est-ce que l'on est en retard ou est-ce que l'on est en avance par rapport au reste de l'Europe ?", questionne la journaliste. Après comparaison, certains pays semblent bien plus performants. Globalement, "la France est à peu près dans la moyenne européenne pour ce qui est de la première dose", poursuit-elle. Attention, le pays est plus à la traîne pour la deuxième dose.



70% des résidents d'Ehpad vaccinés

"En France, actuellement, plus de 70% des résidents en Ehpad ont reçu une deuxième dose de vaccin. 64% des plus de 75 ans qui vivent chez eux ont reçu au moins une dose", relève la journaliste Anne-Claire Poignard. Vacciner les plus âgés en priorité est la stratégie également retenue par l'Allemagne et la Belgique. L'Espagne, elle, a choisi de vacciner en priorité les enseignants et les policiers sans limite d'âge.