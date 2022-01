Vaccin contre le Covid-19 : la France aura-t-elle besoin d'une quatrième dose ?

Une quatrième dose de vaccin contre la Covid-19 sera-t-elle nécessaire en France ? "On a l'expérience d'une l'étude d'une agence de santé britannique, qui a suivi des personnes qui avaient leurs trois doses. On constate l'efficacité, puisque l'efficacité remonte à 70% après la dose de rappel sur les formes symptomatiques liées au variant Omicron", introduit la médecin et animatrice Marina Carrère d'Encausse, présente jeudi 6 janvier sur le plateau du 19/20. En revanche, l'efficacité baisse cinq à neuf semaines après le rappel à 60%, puis sous 50% après 10 semaines.

Protection plus durable sur les formes graves

Au vu des expériences précédentes, les scientifiques pensent néanmoins que sur la protection sera plus durable sur les formes graves. Marina Carrère d'Encausse rappelle enfin qu'il "n'y a pas que les anticorps dans la protection". Les lymphocytes B et T, qui gardent en mémoire le virus, pourront en effet l'attaquer s'il revient.