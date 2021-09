Vaccin contre le Covid-19 : Johnson & Johnson annonce des données en faveur d'une dose de rappel

Une dose de rappel accroît l'efficacité du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19, selon de nouvelles données communiquées mardi 21 septembre par l'entreprise américaine.

Le vaccin de J&J a été conçu au départ comme un vaccin unidose. Mais avec une deuxième dose injectée 56 jours après la première, les niveaux d'anticorps observés sont multipliés "par quatre à six", selon un communiqué de l'entreprise pharmaceutique américaine. L'efficacité du vaccin contre les cas symptomatiques de la maladie au moins 14 jours après l'injection de cette dose de rappel était alors de 75%, et de 100% contre les cas graves, selon les données d'un essai clinique mené dans plusieurs pays, chez des personnes de 18 ans et plus.

Une dose de rappel prévue pour Pfizer-BioNTech et Moderna aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, l'efficacité contre les cas symptomatiques (modérés à graves) montait à 94% avec cette dose de rappel. A titre de comparaison, selon les dernières données de l'essai clinique initial sur une seule dose de vaccin, l'efficacité du vaccin aux Etats-Unis contre les cas symptomatiques était de 70%.

L'entreprise a expliqué avoir soumis ces données à l'Agence américaine des médicaments (FDA) et vouloir le faire rapidement auprès d'autres autorités de régulation dans le monde. Cela constitue une bonne nouvelle pour les 15 millions d'Américains et d'Américaines vaccinés avec ce médicament : l'administration de Joe Biden avait annoncé vouloir entamer une campagne de rappel pour les adultes vaccinés avec Pfizer-BioNTech ou Moderna, mais avait dit attendre plus de données concernant Johnson & Johnson.