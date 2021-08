Vaccin contre le Covid-19 : en Seine-Maritime, comment les pompiers tentent de convaincre les réticents

Convaincre les récalcitrants à se faire vacciner : une mission délicate. À Elbeuf (Seine-Maritime), près de Rouen, les sapeurs-pompiers vont au plus près des habitants pour leur expliquer la vaccination, et tenter de les convaincre de franchir le pas.

À Elbeuf, en Seine-Maritime, les sapeurs-pompiers sont au plus près des habitants pour les convaincre de se faire vacciner contre le Covid-19, jusque dans la rue. Mais ça ne marche pas à tous les coups. "Je suis contre les aiguilles", affirme une femme qui n'a "pas du tout" l'intention de se faire vacciner. Seuls 51% des habitants de la ville ont reçu leur première injection, contre une moyenne de 69% en Seine-Maritime. Renan, saisonnier à la mairie, met du cœur pour faire évaluer cette tendance. "Vous pouvez ressortir dans un quart d'heure", promet-il à un passant.



"Le gouvernement nous force"

En plein centre-ville, les habitants peuvent se faire vacciner sans rendez-vous. Mais la plupart des primo-vaccinés sont là à contre-cœur. "Le gouvernement nous force", assure un homme, qui se fait vacciner pour pouvoir continuer de sortir au cinéma et d'aller au restaurant. "Notre rôle est plutôt pédagogique. On a des gens qui sont anti-vaccination et on comprend leurs arguments", affirme le Commandant Romain Hélin, qui tente de convaincre le plus de personnes possibles.