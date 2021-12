Vaccin contre le Covid-19 : Astrazeneca, Janssen, Novavax... Quelle efficacité contre les variants ?

Les vaccins Astrazeneca et Janssen semblent avoir disparu de la circulation. "Depuis cet été, on n'en fait quasiment plus en France, tout simplement parce que d'une part ils ont moins d'efficacité que les vaccins ARN, [or] maintenant on en a beaucoup, et d'autre part ils ont plus d'effets indésirables", rapporte le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, présent mardi 21 décembre sur le plateau du 12/13.

Novavax, un nouveau vaccin

Qu'en est-il du vaccin Novavax, approuvé lundi 20 décembre en Europe ? "La nouveauté, avec Novavax, c'est que tout [le] travail de fabrication des protéines Spike, que l'organisme doit apprendre à reconnaitre est fait dans des cultures cellulaires et [ce sont] ensuite les Spike qui sont directement injectées", indique le médecin. Une inconnue toutefois, "on ne sait pas si ce sera aussi efficace contre Omicron", poursuit le journaliste. La confirmation est attendue dans quelques semaines.