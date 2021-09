Vaccin contre le Covid-19 : à Port-de-Bouc, la résistance se poursuit

En métropole, la situation sanitaire continue de s’améliorer. Néanmoins, il reste des zones où l’on refuse encore de se faire vacciner. C’est notamment le cas à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, où un habitant sur deux n’a toujours pas reçu de vaccin contre le coronavirus. Parmi eux, Marion D., 29 ans, refuse d’obtenir une dose. "Pour moi, on n’a pas assez de recul. J’ai quelques craintes donc j’attends d’avoir plus de renseignements sur mes craintes, comme la stérilité par exemple", explique-t-elle.

Un problème d’information ?

"Ils sont réticents, mais je ne comprends pas pourquoi. Ils devraient se faire vacciner, ne serait-ce que pour eux, pour la famille", affirme une riveraine, vaccinée. Dans les maisons médicales, c’est le désert. "Quand on va ouvrir un flacon, il y a dix doses qui sont potentiellement utilisables, on va en utiliser que trois et donc jeter le reste", déplore Laurent Guillerault, un professionnel de santé. Pour lui, également président de la maison médicale des Comtes, les jeunes n’ont pas été assez informés.