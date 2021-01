Vaccin contre le Covid-19 : à Carpentras, le centre de vaccination est déjà saturé

Le standard du centre de vaccination de Carpentras, dans le Vaucluse, est en surchauffe. Au bout du fil, les retraités de la ville sont pressés de recevoir le vaccin. Les personnes de plus de 75 ans ne résidant pas en Ehpad peuvent désormais prendre rendre-vous pour se faire vacciner. Dans la centrale téléphonique de Carpentras, il y a eu 1 200 appels lundi 11 janvier, et le même nombre mardi 12.

Comment vacciner plus ?



"Ça n'arrête pas, sans cesse : du matin à 8 heures jusqu'au soir à 19 heures. Alors on ne mange pas et on travaille tout le temps", sourit Laetitia Moulin, télésecrétaire. Le standard du centre de vaccination est ouvert depuis seulement lundi et il y a déjà deux mois d'attente. Alors, comment vacciner plus et plus vite ? En ce moment, l'hôpital de Carpentras vaccine 40 personnes - des soignants - chaque jour. La salle de 200 m2 est déjà trop petite. L'une des solutions envisagées est de transformer une salle de concert en centre de vaccination géant.

