Vaccin contre Covid-19 : Emmanuel Macron confirme la fabrication de 250 000 millions de doses en France

Emmanuel Macron a visité, durant la matinée du vendredi 9 avril, l'usine Delpharm en Eure-et-Loir, qui conditionne le vaccin Pfizer depuis mercredi. Il se veut ambitieux sur le sujet de la vaccination contre le Covid-19. "Le président a confirmé la fabrication de 250 millions de doses en France, à destination de toute l'Europe", explique la journaliste France Télévisions Anne Bourse, en direct de Saint-Rémy-sur-Ayre (Eure-et-Loir), vendredi. Si le chef de l'État "fait les louanges de l'industrie française", la France n'a "toujours pas son propre vaccin", rappelle la journaliste.

Un vaccin français d'ici la fin de l'année ?

Concernant l'ARN messager, "le président le reconnait, comme un aveu, il le dit : 'Ce virage de l'ARN messager, on l'a pris moins vite que d'autres, mais on a su s'adapter'", rapporte Anne Bourse. La France s'est en effet "mise en situation de produire sur son propre sol, même si pour l'instant, c'est donc un vaccin américain et allemand qui est produit". Emmanuel Macron ne désespère toutefois pas d'avoir un vaccin français "d'ici la fin de l'année", indique la journaliste.