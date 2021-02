Vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 : les premières vaccinations débutent ce week-end

C’est une nouvelle avancée dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus qui touche la France depuis des mois. Les premières doses du vaccin élaboré par le laboratoire AstraZeneca vont notamment être administrées dans la clinique de l’Estrée, à Stains en Seine-Saint-Denis. Cela concernera les nombreux soignants âgés de moins de 65 ans. Ces derniers sont d’ailleurs favorables à se faire vacciner, afin de se protéger, mais aussi les personnes qu’ils côtoient au quotidien.

Un vaccin plus facile à conserver

À l’inverse par exemple du vaccin développé par Pfizer, celui d’AstraZeneca s’avère plus facile à conserver. "On peut garder les doses pendant 30 jours au sein de l’établissement. Le délai, il est plus court pour le Pfizer puisqu’à partir du moment où l’établissement congélo-porteur le décongèle, on a cinq jours pour l’utiliser", souligne Sébastien Carré, directeur des soins de la clinique de l’Estrée. Au total, ce sont 9 000 doses que va recevoir la Seine-Saint-Denis avant d’être à nouveau livrée la semaine prochaine.

