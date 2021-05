Pyrénées-Orientales : le soutien de la vaccination à domicile

Dès le lundi 10 mai, les plus de 50 ans pourront se déplacer pour se vacciner contre le virus Covid 19. Mais les plus fragiles ne peuvent pas toujours venir sur place, c'est pourquoi certains infirmiers se déplacent à domicile, comme dans les Pyrénées-Orientales.

Dans un cabinet des Pyrénées-Orientales, on se prépare à faire une vingtaine d'injections de vaccin contre le Covid 19. On prépare les doses de vaccins, mais à domicile. Des infirmières et infirmiers libéraux s'activent. C'est une grande première, malgré la difficulté à parfois trouver des volontaires pour recevoir une dose d'Astra Zeneca, qui suscite toujours des réticences.



Un soulagement

C'est par exemple le cas de Jacqueline, une personne âgée alitée. Pour elle, recevoir cette assistance est aussi une manière de nouer un lien : "Ça fait partie de notre cœur de métier, la prévention, l'éducation", explique une infirmière. Pour son neveu, c'est un soulagement de la voir vaccinée.

En complètement des vaccinodromes, cette vaccination à domicile devrait s'intensifier dans les prochaines semaines, notamment grâce au vaccin monodose Johnson & Johnson.