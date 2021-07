Pass sanitaire : un trafic de certificats de vaccination démantelé

Les trafics de faux certificats de vaccination ou pass sanitaire se multiplient. Six personnes ont été interpellées, et deux placées en détention provisoire, vendredi 17 juillet.

À Paris, les enquêteurs de la police judiciaire ont mis plus de deux mois pour démanteler un réseau qui proposait à la vente de véritables certificats de vaccination. Au cœur de l'affaire, une complice à Lyon (Rhône) qui travaillait dans un centre et créait des certificats à partir de faux patients, qu'elle envoyait à Paris via internet. Depuis la capitale, un homme gérait les commandes et se déplaçait pour remettre les certificats en main propre en échange de 500 euros.

Six personnes interpellées et deux placées en détention provisoire

Le trafic a été difficile à démanteler. "Les comptes sur les réseaux sociaux, vous les créez, vous les faites disparaître aussi vite que vous les faites apparaître", explique Stanislas Gaudon, secrétaire administratif général d'Alliance Police Nationale. Six personnes ont été interpellées, et deux placées en détention provisoire, vendredi 17 juillet. Le cerveau de l'affaire est un homme de 21 ans, étudiant en gestion et comptabilité.