Pass sanitaire : les lieux où il sera exigé

Il sera difficile d’y échapper. Dès lundi 9 août, le pass sanitaire devient obligatoire pour les plus de 18 ans, dans plusieurs secteurs de la vie quotidienne. Tout d’abord, il faudra le présenter au café ou au restaurant, et ce même en terrasse. Seule exception, les restaurants routiers, qui ne seront pas contrôlés. Le pass ne sera pas nécessaire non plus pour la restauration d’entreprise et celle des collectivités. Si vous voyagez, il sera exigé dans tous les avions, mais aussi dans les trains et les cars parcourant de longues distances.

Lors de rassemblements, avant une opération programmée

Il faudra également le présenter pour les rassemblements dans un lieu public, comme les foires ou les salons professionnels, mais pas dans les mairies ou les lieux de culte. Quant aux grands centres commerciaux, tout dépendra de la situation sanitaire du département. Mais, en tout cas, le pass ne sera pas obligatoire dans les commerces alimentaires. En revanche, sauf dérogation, son extension s’appliquera dans tous les établissements pour les visiteurs et pour les patients qui doivent subir une opération programmée. Et il ne sera pas imposé aux urgences, car le pass sanitaire ne doit pas empêcher l’accès aux soins.