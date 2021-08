Martinique : les habitants se mettent-ils à la vaccination contre le Covid-19 ?

Face à une épidémie de Covid-19 quasiment hors de contrôle en Martinique, certains habitants sautent le pas de la vaccination. "Je préfère me protéger, d'autant plus qu'autour de nous, il y a eu des proches qui ont été touchés", confie un Martiniquais venu se faire vacciner, jeudi 12 août. Jacqueline Ferdinand, infirmière responsable de la vaccination au CHU de Martinique, vaccine une trentaine de patients supplémentaires par jour, et selon elle, ce n'est pas à la hauteur de l'urgence. "C'est trop peu (...). Tout le monde dit : 'On attend'. On attend quoi ? Je ne sais pas", déplore-t-elle.

Un vaccin qui fait débat

Le vaccin fait débat ; il est parfois jugé inefficace ou incertain par certains habitants. "Avec cette affaire de réseaux sociaux, où les gens disent que c'est bon, c'est pas bon... Ils ont mis une petite bête dans la tête des gens qui fait qu'on se pose des questions. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux", estime Alick Astar, habitant du Diamant. Pour l'heure, seuls 18% des Martiniquais sont pleinement vaccinés.