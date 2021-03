Marseille : premières vaccinations contre le Covid-19 au stade Vélodrome

Le match contre le Covid-19 se joue au Vélodrome, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Lundi 15 mars, les vaccinations ont débuté dans ce stade 60 000 places, devenu un centre de vaccination, le quatrième de Marseille. "C’est accessible en voiture, en métro, ça permet à beaucoup de personnes d’y accéder, c’est très pratique", se réjouit une patiente dans la file d’attente. 500 doses seront administrées dans la journée dans les loges ou les salons de réception du stade.

L’OM a proposé ses services

Les plus fragiles ont rendez-vous au rez-de-chaussée, les plus jeunes au premier étage. La mairie de Marseille espère vacciner 1 500 personnes par jour. La ville a sauté sur l’occasion lorsque l’OM a proposé ses services. "Au niveau national, on a l’impression que ce n’était pas bienvenu, mais chemin faisant, au vu de la conjoncture sanitaire et de l’évolution qui n’est pas favorable, naturellement on a convergé vers ce concept", explique le docteur Abdou Sbihi, le directeur technique médical de l’Olympique de Marseille. La vaccination au stade Vélodrome doit se poursuivre au moins jusqu’au 30 juin.

