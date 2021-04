Le président argentin testé positif au virus du Covid-19

Le président argentin Alberto Fernandez, qui a été vacciné contre le Covid-19, a annoncé vendredi 2 avril qu'il était positif au virus selon un test antigénique. "A la fin de la journée, après que j'ai présenté une fièvre de 37,3 et un léger mal de tête, on m'a fait un test antigénique dont le résultat a été positif", a déclaré Alberto Fernandez sur son compte Twitter. Il a ajouté qu'il attendait le résultat d'un test PCR qui devrait confirmer s'il est contaminé ou pas.

Deux doses de Spoutnik V en janvier-février

Le président, qui a eu 62 ans ce vendredi, se trouve en isolement par précaution et a déclaré qu'il est "dans un bon état physique". "Bien que j'aurais aimé finir la journée de mon anniversaire sans cette nouvelle, je suis aussi dans un bon état moral", a-t-il ajouté.

Le président argentin a reçu deux doses du vaccin Spoutnik V, qui protège contre les formes graves de la maladie, du laboratoire russe Gamaleïa, la première le 21 janvier et la seconde le 11 février, ont indiqué à l'AFP des sources à la présidence. L'Argentine affronte actuellement une seconde vague de l'épidémie de coronavirus. Selon les chiffres officiels, ce pays de 44 millions d'habitants compte plus de 2,3 millions de cas de contamination et 56 023 décès liés au Covid-19.