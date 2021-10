Italie : le pass sanitaire devient obligatoire pour les salariés

Dans les entreprises italiennes, c'est le jour J. On contrôle la température et les pass sanitaires actifs. Tous les salariés de toutes les entreprises doivent être vaccinés contre le Covid-19 ou testés négatifs dans les 48 heures, depuis le vendredi 15 octobre. "Ce sera fait systématiquement, tous les jours et pour tous ceux qui rentrent ici, salariés, fournisseurs, clients", explique Maurizio Benzoni, responsable de l'international à CA.GROUP.

Dockers et routiers en colère

Sans passeport sanitaire, les employés seront suspendus sans salaire. Au niveau national, 20 des 23 millions d'actifs sont en règle. Et pour les patrons, il faut tout faire pour éviter un nouveau confinement. Avec trois millions de salariés concernés, et trois tests par semaine, il y a une crainte d'engorgement dans les laboratoires. Les routiers et les dockers, opposants mobilisés, affirment qu'ils peuvent bloquer le pays si des exceptions ne leur sont pas accordées.