Israël : des dizaines de milliers de personnes réunies pour un pèlerinage

Il s'agit du plus grand événement dans le pays depuis le début de la pandémie de Covid-19. Des dizaines de milliers de personnes ont participé jeudi 29 avril au soir à un pèlerinage annuel dans le nord d'Israël.

Le pèlerinage, qui a lieu à l'occasion de la fête juive de Lag Baomer, s'est tenu à Meron, dans le nord d'Israël, autour du tombeau présumé de Rabbi Shimon Bar Yochaï, un talmudiste du IIe siècle de l'ère chrétienne auquel on attribue la rédaction du Zohar, ouvrage central de la mystique juive.

Les autorités ont permis la présence de 10 000 personnes dans l'enceinte du tombeau mais, selon les organisateurs, plus de 650 bus ont été affrétés de tout le pays, soit environ 30 000 personnes. Environ 5 000 policiers ont assuré la sécurité de l'évènement.

Plus de cinq millions d'Israéliens vaccinés

Pays de 9,2 millions d'habitants qui mène la plus intense campagne de vaccination au monde, Israël est sorti progressivement de son troisième confinement début février, après avoir pris de strictes mesures pendant près d'un an pour lutter contre le virus, dont l'interdiction des évènements publics.

Depuis décembre, plus de cinq millions d'Israéliens (53% de la population) ont reçu les deux doses du vaccin, soit environ 80% de la population âgée de plus de 20 ans selon les données officielles du pays qui a enregistré quelque 838 000 cas de Covid-19 et plus de 6 300 décès.