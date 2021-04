"Il faut une vaccination de proximité en Seine-Saint-Denis", demande Clémentine Autain, députée du département

"Il faut une vaccination de proximité en Seine-Saint-Denis", demande Clémentine Autain, députée La France insoumise du département, ce dimanche 4 avril sur franceinfo.

A propos du Stade de France, qui a été transformé en vaccinodrome, l'élue de Seine-Saint-Denis estime que "le problème c'est que les habitants de Seine-Saint-Denis n'ont pas été prioritaires : comme on pouvait s'inscrire d'un département ou d'un autre, en réalité, les habitants de Seine-Saint-Denis qui sont plus touchés ont été moins vaccinés."

"La solution n'est pas dans le Stade de France"

Clémentine Autain n'entend pas pour autant qu'il faudrait réserver le Stade de France aux Dionysiens : "La solution n'est pas dans le Stade de France. En six semaines, quand bien même on réserverait, ça ne permet de vacciner à peu près que 3% de la population. Il faut des vaccinations de proximité. Et il faut vacciner les enseignants de façon prioritaire si on veut rouvrir les écoles."

"L'espoir est dans cette capacité à vacciner. Or là, je suis très inquiète, dit-elle. Le gouvernement ne prend pas la mesure de tout ce que l'on pourrait faire pour faire entrer la production du vaccin dans le domaine public et donc de produire des doses nous-mêmes de façon plus forte et rapide et ensuite pour organiser la vaccination, parce que je constate qu'il y a beaucoup de ratés."