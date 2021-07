Hérault : information judiciaire ouverte après la mort d'un jeune homme quelques heures après avoir été vacciné

Le parquet de Montpellier, dans l'Hérault, indique mercredi 28 juillet à franceinfo qu'une information judiciaire "en recherche des causes de la mort" est ouverte ce jour, après le décès d'un jeune homme à la fin du mois de juillet, une mort provoquée par le vaccin contre le Covid-19 selon un homme disant être son père. Une autopsie va être conduite pour connaître les causes véritables de sa mort.

Le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bélargent, précise néanmoins que "cette autopsie ne sera sans doute pas conclusive". "En effet, explique-t-il, même s’il est établi à l’issue que le décès résulterait d’une allergie, il est d’ores et déjà établi que le jeune homme a absorbé peu avant son décès un aliment pour lequel il avait une allergie connue". La piste d'une grave allergie alimentaire est donc aussi étudiée, mais "des investigations complémentaires seront sans doute nécessaires".

Maxime Beltra, 22 ans, est mort le 26 juillet à 23 heures, alors qu'il avait reçu une première dose de vaccin le même jour à 14 heures. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par des opposants au vaccin et au pass sanitaire, un homme qui affirme être son père accuse le vaccin d'avoir provoqué sa mort et dénonce les décisions "criminelles" et "corrompues" du gouvernement ainsi que "les médias de propagande".