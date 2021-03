DIRECT. Covid-19 : Emmanuel Macron envisage une allocution mercredi soir, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire

De l'actu et de la musique ? Voici le mix qu'entend vous proposer le poids lourd de la musique en ligne, Spotify. Le géant lance aujourd'hui un nouveau type de liste d'écoute mêlant musique personnalisée et podcasts d'actualité réalisés par plusieurs médias d'informations français, dont Radio France, Le Monde et l'AFP. Cette fonctionnalité est baptisée "My daily", en France.