DIRECT. Covid-19 : des pays demandent la levée des brevets de tous les outils médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie

Ce qu'il faut savoir

Une soixantaine de pays ont demandé à l'OMC une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins contre le Covid-19, afin qu'elle englobe les outils médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie, ont fait savoir des ONG samedi 22 mai. Selon ce texte, la dérogation devrait inclure, outre les vaccins, les traitements, les diagnostics, les dispositifs médicaux et les équipements de protection, ainsi que les matériaux et les composants nécessaires à leur production.

Amende pour Bolsonaro pour non-port du masque. Le président brésilien a participé à un bain de foule sans masque au Maranhao, un Etat du nord-est du pays. La loi en vigueur prévoit une amende pouvant aller de 2 000 à 1,5 million de réais (300 à 230 000 euros).

Plus de 30 millions de doses injectées en Italie. L'Italie a officiellement passé samedi le cap des 30 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 injectées, et près de 10 millions de personnes sont vaccinées, selon les chiffres du gouvernement. Plus de 9,85 millions de personnes ont été vaccinées après avoir reçu deux doses, soit 16,6% des 60 millions d'habitants de la péninsule.

Les vaccins Pfizer et AstraZeneca efficaces contre le variant détecté en Inde. Selon une étude des autorités de santé britanniques, qui a été menée entre le 5 avril et le 16 mai, le vaccin Pfizer/BioNTech était efficace à 88% contre le variant détecté en Inde, deux semaines après la deuxième dose. Sur la même période, le vaccin d'AstraZeneca est efficace à 60%.

Moderna veut pouvoir vacciner les adolescents en Europe. La société de biotechnologie américaine va déposer "début juin" une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne de son vaccin anti-Covid pour les 12-17 ans.