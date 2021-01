DIRECT. Coronavirus : l'Allemagne menace les laboratoires d'action en justice en raison des retards de vaccins

#FOOT Les incidents à la Commanderie continuent de faire réagir le monde du foot. "On est dans l'intrusion, on a franchi une sorte de Rubicon", estime sur franceinfo le consultant et ancien joueur Jérôme Alonzo. "La contestation est possible dans le sport de haut niveau, elle est parfois indispensable", mais là, "on est dans le défi physique, on est dans l"intimidation", affirme-t-il.