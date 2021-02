Désintox. Vaccin anti-covid : non, les Hauts-de-France n\'ont pas été lésés en doses

Des régions ont-elles été lésées en doses depuis le début de la campagne de vaccination, fin décembre ? C'est l'accusation du sénateur socialiste du Nord Patrick Kanner, qui a interpellé le ministre de la Santé Olivier Véran début février pour dénoncer des « écarts de traitements » selon les territoires. Patrick Kanner déplore que seulement 1,91% des habitants de la région Hauts-de-France aient reçu une première injection de vaccin, contre 2,21% de la population à l’échelle nationale.

En fait, pour répartir les doses de vaccin Pfizer, de loin le plus utilisé à ce jour en France, les autorités sanitaires se sont basées sur le nombre de personnes par territoire correspondant à la cible vaccinale du moment. Ainsi, pour chaque département, ont été comptabilisés le nombre de personnes de plus de 75 ans, et le nombre de personnels soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. C'est en fonction de l'importance de cette population cible que le volume des doses est réparti, en théorie.

Au regard de ces critères, la région Hauts-de-France n'a ni été sous-dotée, ni sur-dotée. Elle avait reçu, au 31 janvier, 0,28 dose de vaccin Pfizer par personne cible. C'est exactement la moyenne nationale. En revanche, certains départements des Hauts de France ont reçu un peu moins de doses, relativement au public cible, tandis que d'autres en ont reçu plus. Le Nord est à 0,27 doses, le Pas-de-Calais à 0,32. Mais ces disparités sont bien plus fortes dans d'autres départements. Ainsi, la Creuse a reçu près de 0,6 dose par personne cible, quand la Loire en avait reçu au 31 janvier 0,22. Soit presque trois fois moins.