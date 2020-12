Désintox. Remdesivir : non, la France n\'a pas dépensé des millions pour un médicament inutile

La France, et plus largement l'Europe, ont-elles dépensé des centaines de millions d'euros pour soigner les patients de la Covid-19 avec un médicament qui se révèle en réalité inefficace ? La controverse monte depuis quelques semaines au sujet du Remdesivir, cet antiviral produit et vendu à prix d'or par le laboratoire Gilead.

Rembobinons : début octobre, la Commission européenne annonce avoir signé un important contrat avec le laboratoire, d’un montant d’un milliard d’euros, permettant à une trentaine de pays de sécuriser leur accès au remdesivir. Problème : alors que le bénéfice thérapeutique du médicament était déjà considéré comme assez faible avant le contrat, une étude publiée mi-octobre met en doute son efficacité tout court, conduisant même l'OMS à recommander de ne pas administrer le traitement. Depuis, l'affaire suscite des critiques et soulève des questions légitimes.

Mais elle est aussi assortie de nombreuses intox. Primo, le contrat de 1 milliard d'euros signé par la commission européenne avec Gilead ne signifie pas que cette somme a été effectivement déboursée, comme on le lit souvent. Il s'agissait de donner aux États concernés la possibilité de commander, s'ils le souhaitaient, le traitement à un prix garanti, pour un total éventuel d'un milliard d'euros. À ce jour, les États européens auraient commandé pour quelque 200 millions d'euros de remdesivir.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment de nombreux commentateurs, l'Hexagone n'est pas particulièrement éclaboussé par ce que certains décrivent comme un scandale. Au contraire, en fait. La France fait partie des trois pays n'ayant passé aucune commande du traitement contesté dans le cadre du contrat européen. Difficile, pour le coup, d'accuser le gouvernement d'avoir gaspillé 1 milliard d'euros comme on le lit parfois sur les réseaux.

